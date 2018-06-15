«Латки» на дорогах в центре Николаева продержатся всего год, - директор КП «ЭЛУ автодорог» Горбенко

Ямочный ремонт на улице Лягина в центре Николаева, который проводится с целью предупреждения аварийных ситуаций, продержится год.

Об этом директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко заявила в ходе брифинга мэра Николаева Александра Сенкевича, в пятницу, 15 июня.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт в центре Николаева городу обойдется в 2 миллиона 994 тысячи 654 гривны.

Наталья Горбенко и главный инженер "ЭЛУ Автодорог" По словам Натальи Горбенко, КП «ЭЛУ автодорог» работает по двум договорам - в Центральном и Заводском районах.

- До улицы Лягина ремонтировали улицу Фалеевскую и ряд других улиц, после этой улицы передвигаемся на улицу Шевченко, потом Малая Морская и Гражданская. Есть график работ, согласованный с департаментом ЖКХ, - рассказала она.

Также, по словам Горбенко, «суммарная сумма договоров около 5 миллионов гривен», площадь ремонтируемых участков около 10 тысяч метров квадратных.

- На сегодняшний момент процентов 90 мы уже выполнили, - отметила Горбенко.

При этом на вопрос журналистов, на сколько рассчитаны латки, которые кладут работники предприятия, Горбенко заявила, что «на год».

- Я еще раз подчеркиваю, договор называется ликвидация мест концентрации ДТП, это не капитальный ремонт, не текущий ремонт, это устранение аварийной ямочности, - отметила Горбенко.

В свою очередь, главный инженер предприятия дал свою гарантию, что латки продержаться три года.

Напомним, в Николаеве на улицы Правды ямы заделали асфальтом, но при этом асфальт на уложенных картах буквально разлезается под ногами.