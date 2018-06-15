Президентом стану я

Все, решилась огласить свою предвыборную программу. Потому что уже просто закончились силы терпеть издевательства над старыми людьми.

Моя программа будет рассчитана на очень пожилое население, потому что молодежь на выборы не ходит, а люди среднего возраста уже во всем разуверились и, как они говорят, на выборы уже не пойдут. Ну, и не надо. Старики! Страна в опасности и только вы сможете ее спасти. Значит так, бабули и дедули, доживите, пожалуйста, до дня голосования, а пока я расскажу вам свою предвыборную сказочку.

Чтобы жизнь ваша стала прекрасной, в первую очередь отменю для вас все коммунальные платежи, за лекарства тоже ничего платить не нужно будет. Продукты будут поставляться вам из супермаркетов по вашему первому звонку бесплатно. Только успевайте выбирать: омаров ли вам, постной говядинки или осетров. В поликлинику вы будете ездить только на машинах представительского класса, а в общественном транспорте пусть ездят слуги народа – депутаты. Здоровье у вас будет отменным, ничего болеть не будет, поэтому вы захотите утех телесных. Не, ну, вполне понятное желание при такой-то распрекрасной жизни. Поэтому следующим пунктом будет восстановление девственности у бабулей и потенции у дедулей. Вот как я вас всех люблю! Правда, зашибательная предвыборка?

А если говорить откровенно, то лично я бы проголосовала за того кандидата, который не просто пообещал бы, а довел до логического конца закон, запрещающий голосование людей старше 70 лет при выходе на заслуженный отдых. Те, кто платят налоги, вот кто имеет полное право голосовать за достойного кандидата.

Президентом я, конечно же, не стану, ибо нужны такие глобальные знания, чтобы управлять страной, такая стрессоустойчивость, что мне, человеку импульсивному это будет вряд ли под силу. А если вдруг, не дай Бог, конечно, меня изберут президентом, я сразу же скажу, что ничего такого не обещала и что это все выдумки ПАПЕРЕДНИКОВ злобных, а я вся белая и пушистая. Как видим, это прокатывает с завидной регулярностью.

Да и финансами, о которых сейчас предпочитают не говорить те, кто завешал своими билл-мордами большинство рекламных площадей, не обладаю. Кстати сказать, аренда только одного биллборда выливается в очень крупную сумму. Кто-то посчитал их количество по всей стране, а также общую стоимость хотя бы? Я уже не говорю о ценах на политическую рекламу в зомбо-ящиках, льющих такое количество инфошума, что впору просто выбросить телевизор. Но телевизор тут не при чем, иногда там могут быть довольно интересные программы. Я нашла для себя выход: в тот момент, когда идет очередная рекламно-политическая пурга, просто-напросто выключаю звук.

Предвыборная кампания еще не началась, а нас уже пытаются втягивать в политические манипуляции. Не рановато ли? Может, отдохнете на море, в горы сходите, да мало ли куда еще можно съездить этим прекрасным летом? За границу опять же ничто не мешает путешествовать. И потом уже все мы: такие отдохнувшие, увидевшие, что в стране все не так уж и плохо, как нам пытаются рассказать оппозиционеры из зомбо-ящиков, начнем мыслить и взвешивать, делать правильный выбор, голосовать за здравый смысл, а не за билл-морды.

А на выборы, все же, когда время придет, сходите. Не выжившие из ума старики, а вы обязаны определять рациональный путь для своей страны, чтобы потом не возникало желания обвинять других во всех своих бедах. Только сами, только самих себя уже в этот раз будете казнить за неправильный выбор. Боитесь ответственности? Но это уже другая тема для размышлений.