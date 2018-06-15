Сделать капремонт на Московской невозможно из-за аварийных сетей «Николаевской ТЭЦ», - Сенкевич

Сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в пятницу, 15 июня во время своего брифинга.

Так, на вопрос журналиста, когда же зароют улицу Московскую, мэр отметил, что ремонтировать данную улицу постоянно город не может.

Александр Сенкевич - Точнее мы не можем сделать капитальный либо какой-нибудь ремонт этой улицы. Под ней находятся аварийные сети ТЭЦ, они постоянно проводят гидроиспытания, случаются прорывы, они ставят муфты... У них нет ресурсов, для того чтобы заменить эти сети. С другой стороны, я им говорил уже «ребята, посчитайте свою бизнес модель, может быть разрывать, зарывать, асфальтировать выходит намного дороже, чем один раз поменять эту трубу», - заявил Сенкевич.

Также он отметил, что сейчас ведутся переговоры с руководством ТЭЦ и процесс замены этих труб не так прост, так как они пролегают на глубине 5 метров.

- Сегодня я дал поручение директору облтеплоэнерго совместно с департаментом ЖКХ разработать комплекс мер с ТЭЦ по замене этих труб. К сожалению, сегодня ТЭЦ находится в процессе приватизации... мы им дали запрос о состоянии сетей о размере и тд, мы получим информацию... Мы готовы за деньги бюджета положить эти трубы, отремонтировать капитально эту дорогу и потом брать у них деньги за транспорт тепла по нашим трубам. Но, к сожалению, они не могут принять такого решения, потому что предприятие находится в процессе возможной приватизации.

Напомним, что на ремонт теплосетей «Николаевской ТЭЦ» необходимо около 150 миллионов гривен.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.