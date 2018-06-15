Николаевский нардеп Ильюк считает, что нужно создать отдельную ветку автоперевозок в системе «Николаевэлектротранс»

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк заявил, что целесообразнее будет создать на базе КП Николаевэлектротранс отдельное предприятия для обеспечения автоперевозок по городу.

Соответствующее мнение он высказал в ходе программы «Добрый вечер» на телеканале «НІС.ТВ».

Так, во время эфира, ведущий поднял тему возможного подорожания тарифа на проезд в маршрутном такси. В свою очередь Ильюк сообщил, что с этом проблемой город сталкивается каждый год и следует найти компромиссное решение.

- Нужно работать над усилением нашего коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» и делать на его базе предприятие, которое сможет заниматься автоперевозками по Николаеву. Таким образом, мы сможем контролировать этот процесс (повышения стоимости проезда в общественном транспорте,–прим. ПН) и, если где-то перевозчики перегибают палку, быть тем сдерживающим фактором, который не позволит рынку слишком напористо и агрессивно диктовать свои условия, - заявил он.

Также нардеп добавил, что сначала нужно создать конкретную, четкую программу по развитию КП «Николаевэлектротранс» для понимания, что выйдет в конечном итоге.

- Развитие «Николаевэлектротранса» - самое первое, важное и приоритетное задание. Не просто вваливать туда деньги и не понимать куда это идет, а конкретная, четкая программа по развитию. И мы будем понимать, что мы будем получать на выходе. Перевозчикам нельзя становиться в позу, нужно идти на компромисс, иначе это приведет к тому, что в городе образуется транспортный коллапс, из-за которого пострадают люди, перевозчики и власть в том числе, - отметил Ильюк.

Напомним, что с утра, 14 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут. А уже в ходе 39 сессии Николаевского городского совета представители перевозчиков Николаева добились внеочередного заседания исполкома, где в третий раз поднимут вопрос о повышении тарифа на городской транспорт, которое состоится 22 июня.