Полиция вернула жителю Николаевщины двух сбежавших сыновей – мужчина отказался от своих детей

В Вознесенском районе местный житель сначала сообщил в полицию о пропаже двух своих маленьких сыновей, а когда мальчиков вернули, он от них отказался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение об исчезновении двух братьев возрастом 9 и 10 лет поступило в полицию вечером 14 июня. Из дома они ушли еще утром. На поиски несовершеннолетних ориентировали весь личный состав полиции Вознесенского района.

«Правоохранители вскоре нашли мальчиков, которые просто играли на соседней улице села. По словам братьев, они решили уйти из дома и в дальнейшем жить отдельно из-за нежелания жить вместе с новой женой отца и его ненадлежащего, по мнению мальчиков, отношения к ним», - пояснили в полиции.

После того, как правоохранители привезли беглецов домой, их отец написал отказ воспитывать своих детей, поэтому сейчас братья находятся в детском приюте. На отца составили административные материалы, решается вопрос о лишении мужчины родительских обязанностей.

Напомним, что ранее николаевский депутат рассказала о семье 12-летней девочки, которую изнасиловали.