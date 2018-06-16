Спецназ «Святой Николай» несет службу на Донбассе – патрулирует территорию и проверяет автомобили

Сотрудники полиции особого назначения «Николаев» («Святой Николай») продолжают нести службу на Донбассе, в районе Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Начальник отдела профессионального обучения подполковник Александр Мицик проверил условия службы спецназа.

«На месте правоохранители ежедневно патрулируют территорию, проводят профилактические мероприятия, проверяют подозрительные автомобили, а теперь благодаря полученным новым служебным планшетам от николаевского главка полиции еще более оперативно будут реагировать на обращения местных жителей о преступлениях», - сообщили в полиции.

Представители местного самоуправления и руководства полиции выразили николаевским спецназовцам благодарность за помощь в предупреждении и раскрытии преступлений.

Напомним, что на три месяца отряд николаевских полицейских отправился «на стажировку» в Донецкую область.