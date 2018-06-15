Николаев – город, где радуются мелочам или как «Сенкевич и Ко» выбрали неудачный повод попиариться

Я, конечно, привыкла к тому, что Николаев это такой город, где нужно радоваться мелочам. Но, не настолько же…

В среду, 13 июня по улице Лягина, в центре Николаева начали проводить ямочный ремонт, для предупреждения ДТП. Уже через два дня, мэр Николаева Александр Сенкевич неожиданно решил устроить брифинг касательно ремонта дорог. Улица Лягина подошла под все критерии проведения такого мероприятия, ведь дорожники как раз укатывали в карты новый асфальт.

По словам самого Сенкевича, решение отремонтировать дорогу по улице Лягина пришло неожиданно, во время веломарафона, который прошел 26 мая. Но даже не это так смешно, как то, что эти «латки» продержаться только год. Именно такой срок годности сообщила журналистам директор КП «ЭЛУ Автодорог» Наталья Горбенко.

- На год. Я еще раз подчеркиваю, договор называется ликвидация мест концентрации ДТП, это не капитальный ремонт, не текущий ремонт, это устранение аварийной ямочности, - отметила Горбенко.

Да, конечно 3 миллиона гривен, это не исключительно на ремонт дороги по улице Лягина, а на ремонт по всему Центральному району. Однако с уверенностью можно приложить слова Горбенко и к сроку годности на «латки» по другим улицам. Не многовато ли на то, что разлезется после первых морозов?

Никто не спорит, что устранять ямочность необходимо, даже больше, скорее всего это нужно делать сразу, как только дорожники увидят хотя бы самую минимальную ямочку, чтобы не раскурочить потом всю дорогу. Но, не тут-то было, это ведь Николаев, и о каких-либо проверках после зимнего периода в этом городе никто не слышал. А зря…

И тут возникает вопрос: к чему же был весь этот брифинг? Мэр Сенкевич хотел попиарится? Или может руководство предприятия в лице Натальи Горбенко о том, что сотрудники «ЭЛУ Автодорог» так быстро выполнили подряд? Ведь по ее словам, выполнено около 90% договора. Все может быть, но повод для пиара маловат, я бы даже сказала - ничтожен.

Как известно на этот год денег на капитальный ремонт в департаменте ЖКХ не выделили. Так, сколько еще лет город будет тратить на такие «годовые латки»? Когда дорожные службы начнут делать нормальные асфальтовые покрытия? Ведь в принципе по миру такой ремонт не признается, так как проконтролировать его почти нереально и он довольно недолгий - морозы, вода и другие моменты разрушают его очень быстро, в то время как городские деньги «льются рекой».

Я понимаю, что это уж очень прибыльный бизнес - укладывать асфальты: к началу зимы, морозов, и снегопада набрать себе подрядов и уложить асфальт в лужи, и в минусовую температуру, чтобы потом на следующий год снова попросить деньжат и сказать какие «Мы молодцы». Правда молодцы каждый сам для себя, точнее для своего кармана. Все делают видимость, что что-то делается, меняется, но каждый год одно и то же – асфальт в лужи, «латки» с гарантией в год, денег на капремонты как не было так и нет... Грустно!