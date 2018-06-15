Николаевский судостроительный завод им. 61 коммунара получил первые 3,1 миллиона гривен для погашения долга по зарплате

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод имени 61 коммунара» за счет увеличения уставного капитала получил первый платеж в сумме 3,1 миллиона гривен на погашение долга по заработной плате.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил председатель Николаевской облгосадминстрации Алексей Савченко.

Выплата поступила сегодня. Заводчане, по словам главы области, уже получили выплаты.

«Сегодня мы имеем увеличен уставный капитал предприятия «Николаевский судостроительный завод» (завод им.61 коммунара). И это, в свою очередь, даст возможность полностью погасить задолженность по заработной плате. Сегодня же прошел первый платеж в размере 3,1 миллион гривен, которые люди уже получили на свои зарплатные карты» - написал Алексей Савченко.

Также Алексей Савченко поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и анонсировал другие «сверхважные действия», которые помогут предприятию.

«Это свидетельствует о том, что глава государства заботится о заводе и его рабочих. Зная болезненную тему этого предприятия, он сознательно взял на себя ответственность и помог решить проблему с задолженностью. Надеюсь, что община Николаева, сотрудники 61-го завода поймут и осознают - произойдет не только расчет с задолженностью по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут предприятию возобновить свою деятельность» - написал Алексей Савченко.

Напомним, задолженность по зарплате на ГП «Николаевский судостроительный завод» – 65 миллионов 88,4 тысячи гривен.

24 апреля стало известно, что ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продает одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен из-за долгов по зарплате.

Однако уже 26 апреля заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир сообщил, что работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») выплатили заработную плату за два месяца.