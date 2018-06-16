На Гавайях активный вулкан обрушил на местных жителей дождь из драгоценных камней

В результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев, которое длится уже больше месяца, лавой вытолкнуло минеральные камни зеленого цвета — оливин, похожий на изумруд.

Об этом пишет газета Daily Mail.

Эти небольшие камни залегают в вулканических породах. Отмечается, что жители подбирают камни, появившиеся на улицах и пляжах после извержения, и выкладывают фотографии. Одна из разновидностей оливина — перидот — является драгоценным камнем. Его стоимость может достигать $450 за карат.

Напомним, ранее сообщалось, что проснувшийся на Гавайских островах вулкан Килауэа выбросил в небо столб пепла и дыма высотой около 9 км.