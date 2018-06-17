В Киеве проходит марш за равенство ЛГБТ - произошли потасовки противников акции с полицией ОНЛАЙН

В воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит марш равенства ЛГБТ, который завершает Киевпрайд, начавшийся 8 июня.

В связи с проведением Марша, в Киеве с 6:00 закрыты три станции метро - «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная». Правопорядок обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей, в том числе и конная полиция.

В 9:00 участники собрались возле Национальной оперы Украины. При этом на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого проходит пикет против сегодняшней акции.

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10:13 В начале колонны участников акции начальник ГУ НП Украины Сергей Князев, а также первый заместитель МВД Сергей Яровой, которые контролируют обеспечение охраны правопорядка.

Марш подходит к красному корпусу университета Шевченко. В колонне присутствуют также нардепы Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Около 10 противников парада вновь пытались заблокировать движение участников марша, однако их оттеснили в сторону сотрудники полиции, задерживать никого не стали.

Сейчас марш готовится повернуть на улицу Льва Толстого.

Параллельно с маршем за равенство выступают и противники с плакатами «Христианская держава», « Стоп гейпарад», а также «Дети имеют право на мать и отца».

Как сообщает «РБК-Украина», перед началом марша задержали нескольких представителей правых сил, которые пытались пройти на территорию проведения марша.

Напомним, что в августе 2017 года в Одессе на Приморском бульваре одновременно проходили акция за права ЛГБТ и «акция за традиционные ценности», при этом нарушений правопорядка не было.