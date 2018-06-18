«Соблюдайте спокойствие»: Жителей приближенных к ЮАЭС районов предупреждают о тренировочных включениях электросирен и громкоговорителей

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Жителей северных районов Николаевской области предупреждают о проведении 26 июня тренировки сил гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает управление информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской ОГА.

«Уважаемые граждане! На территории Южноукраинск, Вознесенска, Первомайска, Арбузинского, Братского, Вознесенского, Доманевского и Первомайского районов, 26 июня 2018 года состоятся тренировки сил гражданской защиты с включением электросирен и громкоговорителей. Просим с пониманием относиться к временным неудобствам и сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество