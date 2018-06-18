«Соблюдайте спокойствие»: Жителей приближенных к ЮАЭС районов предупреждают о тренировочных включениях электросирен и громкоговорителей

Жителей северных районов Николаевской области предупреждают о проведении 26 июня тренировки сил гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает управление информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской ОГА.