«Соблюдайте спокойствие»: Жителей приближенных к ЮАЭС районов предупреждают о тренировочных включениях электросирен и громкоговорителей

Жителей северных районов Николаевской области предупреждают о проведении 26 июня тренировки сил гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает управление информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской ОГА.
«Уважаемые граждане! На территории Южноукраинск, Вознесенска, Первомайска, Арбузинского, Братского, Вознесенского, Доманевского и Первомайского районов, 26 июня 2018 года состоятся тренировки сил гражданской защиты с включением электросирен и громкоговорителей. Просим с пониманием относиться к временным неудобствам и сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.