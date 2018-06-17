«Вера – очень мощная сила»: Николаевский патрульный, спасший малыша из ледяного Ингула, стал его крёстным отцом

Лейтенант управления патрульной полиции Николаевской области Андрей Белоус стал крестным отцом мальчика Паши, которому он спас жизнь после того, как его мать выбросила с Ингульского моста в холодную реку.

Об этом офицер полиции написал на своей странице в Facebook в субботу, 16 июня, передает интернет-журнал «NikLife».

Судя по публикации, мальчику в этот день исполнился годик. Сам же герой-полицейский поделился утверждением: «случившееся не случайно, а появление Паши в его жизни стало особенным».

«Я уверен, что все люди в нашей жизни не просто так. И каждый из них играет свою роль. Кто-то появляется незаметно, а кто то очень ярко. Появление этого человечка в моей жизни было особенным. Пережить такое способны только очень сильные люди», - подчеркнул Андрей.

При этом парень посоветовал своим подписчикам пересмотреть свое отношение к жизни и обязательно верить в лучшее, что бы не случилось.

«Сегодня ему исполнился годик и я стал крёстным отцом. Быть духовным папой, это ответственная миссия, а тем более сам Бог дал мне это право. Дорогой Паша, все что случилось только ещё раз доказывает, что ты в этой жизни не просто так - здоровья тебе и любви твоей новой семьи. Я очень рад, что у меня появился ещё один сын. Вера- это очень мощная сила и я убедился в этом ещё раз. Своими искренними хорошими поступками мы можем изменить этот мир в лучшую сторону. Верьте...» - написал Белоус.

Напомним, что в день происшествия спасатели лодочной станции вытащили мальчика из воды, который успел пробыть там около 15 минут, и передали в руки лейтенанту. Взяв ребенка и закутав его в собственную куртку, Андрей Белоус понес мальчика в машину «скорой помощи» и принялся давить на спину, чтобы выдавить воду из легких. В то время, как Паша был в больнице, Андрей регулярно наведывался к нему и всячески помогал с лечением малыша.