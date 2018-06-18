Netflix запретила работникам смотреть друг на друга дольше пяти секунд, долго обниматься или прикасаться друг к другу

Стриминговый сервис Netflix принял новые правила поведения для своих работников, согласно которым им запрещается смотреть друг на друга дольше пяти секунд.

Об этом сообщает издание The Sun.

Также сотрудников компании предупредили, что нельзя долго обниматься или прикасаться друг к другу, запрещается флиртовать, а также приглашать коллег на свидание во второй раз, если однажды им уже отказали.

Если кто-нибудь из работников почувствует домогательства со стороны своего коллеги, он должен закричать «Остановись! Не делай этого снова». Поводом к созданию новых правил стал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и движение MeToo, которое накрыло Голливуд.

Одними из первых работников, которые должны начать выполнять новые правила, станут сотрудники съемочной группы сериала «Черное зеркало».

Смотреть на кого-то из коллег больше 5 секунд теперь будет считаться чем-то странным. Также нельзя просить номер телефона у своих коллег, если они не дали согласие его передавать. А если кто-то из коллег увидит нежелательное поведение другого, он должен немедленно об этом сообщить. В компании отметили, что над новыми правилами уже начали шутить. В частности, глядя друг на друга, работники считают до пяти, а потом отводят глаза.

Напомним, что американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сдался полиции.

Также ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Брайан Де Пальма хочет снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна.