Компания Илона Маска протестировала «скоростной тоннель» с помощью электромобиля «Tesla»

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«The Boring Company» Илона Маска, занимающаяся строительством тоннелей для будущих транспортных систем, опубликовала ролик, на котором показана тестовая поездка электрокроссовера Tesla Model X в одном из таких тоннелей.

Об этом сообщает Популярная Механика.

Как известно, «The Boring Company» планирует создать транспортную систему, состоящую из подземных тоннелей, по которым будут передвигаться специальные шаттлы с высокой скоростью.

Компания Илона Маска уже строит несколько тоннелей — в частности, тоннель под Лос-Анджелесом, который, как заявил предприниматель в прошлом месяце, уже почти готов. 

Кроме того, совсем недавно стало известно, что The Boring Company получила разрешение на строительство тоннелей в Чикаго — для соединения центра города с международным аэропортом О’Хара.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество