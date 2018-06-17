Школьник из Украины победил на международной «Олимпиаде гениев» в США

Школьник Валентин Фречка из Украины одержал победу на международной «Олимпиаде гениев» в США, в которой участвовало более 1300 человек.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Украинец изобрел способ производства бумаги из опавших листьев. После его победы на данной олимпиаде Валентина пригласили на международную выставку в Южную Корею.

На «Олимпиаде гениев» Украину представляли еще четверо школьников, двое из которых завоевали «бронзу». Конкурс пропагандирует среди молодежи понимание экологических проблем и устойчивого развития за счет науки, искусства, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

Напомним, что львовская школьница София Петришин изобрела прибор для незрячих людей, который преобразовывает цифровую информацию в шрифт Брайля.