Британское издание составило рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

Британское издание Drinks International опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире. Рейтинг составлен на основе предпочтений посетителей лучших баров в мире.

Об этом со ссылкой на Business Insider пишет новое время. 

В частности, издание составило список, проанализировав данные о продажах коктейлей в 106 барах из списка лучших питейных заведений планеты World's 50 Best Bars.

На первом месте в рейтинге расположился олд фешен - коктейль-аперитив Международной ассоциации барменов на основе бурбона, скотча или ржаного виски, который подается с долькой апельсина и коктейльной вишней. Он возглавляет рейтинг четвертый год подряд и является самым продаваемым коктейлем в лучших барах мира.

На втором месте расположился негрони – коктейль на основе джина и вермута, а тройку лидеров в рейтинге замкнул виски сауэр.

Полный рейтинг 30 лучших коктейлей в мире выглядит следующим образом:

  1. Олд фешен
  2. Негрони
  3. Виски сауэр
  4. Драй мартини
  5. Дайкири
  6. Маргарита
  7. Манхэттен
  8. Московский мул
  9. Эспрессо мартини
  10. Мохито
  11. Апероль-шприц
  12. Boulevardier или Приключения Негрони
  13. Сазерак
  14. Кровавая Мэри
  15. Пенициллин
  16. Джин-физ
  17. Vieux Carré
  18. Май Тай
  19. Писко сауэр
  20. Тьма и буря
  21. Водка мартини
  22. Амаретто сауер
  23. Кровь и песок
  24. Сайдкар
  25. Том Коллинз
  26. Космополитен
  27. Авиация
  28. Френч 75
  29. Шампань
  30. Гимлет
Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество