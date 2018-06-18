Британское издание составило рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире

Британское издание Drinks International опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире. Рейтинг составлен на основе предпочтений посетителей лучших баров в мире.

Об этом со ссылкой на Business Insider пишет новое время.

В частности, издание составило список, проанализировав данные о продажах коктейлей в 106 барах из списка лучших питейных заведений планеты World's 50 Best Bars.

На первом месте в рейтинге расположился олд фешен - коктейль-аперитив Международной ассоциации барменов на основе бурбона, скотча или ржаного виски, который подается с долькой апельсина и коктейльной вишней. Он возглавляет рейтинг четвертый год подряд и является самым продаваемым коктейлем в лучших барах мира.

На втором месте расположился негрони – коктейль на основе джина и вермута, а тройку лидеров в рейтинге замкнул виски сауэр.

Полный рейтинг 30 лучших коктейлей в мире выглядит следующим образом: