Британское издание составило рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире

Британское издание Drinks International опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире. Рейтинг составлен на основе предпочтений посетителей лучших баров в мире.
Об этом со ссылкой на Business Insider пишет новое время.
В частности, издание составило список, проанализировав данные о продажах коктейлей в 106 барах из списка лучших питейных заведений планеты World's 50 Best Bars.
На первом месте в рейтинге расположился олд фешен - коктейль-аперитив Международной ассоциации барменов на основе бурбона, скотча или ржаного виски, который подается с долькой апельсина и коктейльной вишней. Он возглавляет рейтинг четвертый год подряд и является самым продаваемым коктейлем в лучших барах мира.
На втором месте расположился негрони – коктейль на основе джина и вермута, а тройку лидеров в рейтинге замкнул виски сауэр.
Полный рейтинг 30 лучших коктейлей в мире выглядит следующим образом:
- Олд фешен
- Негрони
- Виски сауэр
- Драй мартини
- Дайкири
- Маргарита
- Манхэттен
- Московский мул
- Эспрессо мартини
- Мохито
- Апероль-шприц
- Boulevardier или Приключения Негрони
- Сазерак
- Кровавая Мэри
- Пенициллин
- Джин-физ
- Vieux Carré
- Май Тай
- Писко сауэр
- Тьма и буря
- Водка мартини
- Амаретто сауер
- Кровь и песок
- Сайдкар
- Том Коллинз
- Космополитен
- Авиация
- Френч 75
- Шампань
- Гимлет