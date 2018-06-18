Глава Ингульской администрации Гладун жалуется, что в сквере «Ликвидаторов» орудуют вандалы, а полиция не спешит разбираться

Глава Ингульской районной администрации Светлана Гладун пожаловалась, что вандалы крадут мусорные урны, демонтируют таблички с исторических памятников, портят цветочные клумбы и остановочные комплексы в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС», который находится по проспекту Мира.

Об этом она сообщила в понедельник, 18 июня в ходе аппаратного совещания.

Так, она отметила, что сотрудники полиции не спешат помогать в борьбе с этими людьми, даже если есть подтверждающие материалы.

Светлана Гладун и Александр Береза - Там пять или семь урн нет вообще – срезаны, доски разбираются, наши остановки установленные тоже. Вандализм идет. Массово разбирают мусорные площадки. Мы с полицией отрабатываем, в письменном порядке, ответов пока нет. Вплоть до того, что если есть видео фиксация факта, то они даже не проявляют инициативу инициировать это, - сообщила Гладун.

В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что предложит городскому голове Николаева Александру Сенкевичу встретиться с правоохранительными органами.

- Может там камеру установить. Давно стоит этот вопрос. Таблички срывают прям с памятников, цветы срывают…, - добавила глава Ингульской администрации.

Евгений Богаченко В свою очередь, директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко сообщил, что на территории сквера «Ликвидаторов» есть одна камера, но она находится в конце парка.

- Для установки камер в лицевой части необходима установка дополнительных опор, мы выезжали на место – там негде ее устанавливать. Это стоит порядка 3 тысяч гривен для установки опоры, еще нужно разрешение на проведение земляных работ, - отметил Богаченко.

В итоге, Крыленко предложил поскорее заняться этой проблемой, подготовить соответствующие документы и начать установку камеры.

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял об учащении краж в городе и отметил, что следует привлечь полицию для отработки данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вандалы разобрали остановочный комплекс на металл, позже депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь опубликовал фотографии того, как неизвестные хулиганы разбирали остановочный комплекс по улице Казарского и обвинил сотрудников полиции в невыполнении функциональный обязанностей.