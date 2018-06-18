АМКУ vs «ритуальный» бизнес – благородная цель или попытка дележа?

О том, что на ритуальном бизнесе можно очень даже неплохо заработать, знают все. Опытные бизнесмены придумывают различные схемы, сочиняют планы, как сделать «ритуалку» сверхдоходной и при этом не стать объектом для критики на предмет морали и человечности. Но бизнес есть бизнес. Ритуальные агентства растут, как на дрожжах, изощряясь в поисках новаторских идей (уж простите), подбирают душещипательные названия, расширяют каталоги услуг, уверяя, что уж с ними вы точно можете не думать о бренном, а в полной мере придаться трауру. Если, конечно, у вас есть деньги. Много-много денег.

Это было превью. А теперь о главном. В общем, Антимонопольному комитету Украины, наверное, надоел такой расклад вещей и он решил установить свои правила. В связи с этим 7 июня АМКУ написал свои рекомендации, согласно которым украинским больницам запрещают сдавать в аренду морги для бюро ритуальных услуг. Якобы это ограничивает конкурентные условия для бизнеса на рынке. На самом деле схема простая. Ритуальное агентство берет в аренду морг. Работники морга рекламируют бюро, как могут. Не знаю, действительно ли это так, но в АМКУ утверждают, что санитары настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами именно того агентства, которое арендует у них морг.

Доходит до того, что в морге отказываются выдавать тело умершего, если родственник решил воспользоваться услугами другого агентства. И об этом говорит уже даже не сам комитет, а его территориальные отделения, к которым поступали соответствующие жалобы. Кроме того, в Комитете сообщают, что часто люди платят за то, что по идее должно быть бесплатным. Мол, работники морга берут деньги за те услуги, которые входят в их функциональные обязанности. Такие услуги в ритуальных агентствах называются по-разному, но в общем пишут «приведение тела в порядок». Понимаете, да? Вот и в АМКУ негодуют.

В Николаеве и области аж девять (!) медучреждений сдают в аренду свои морги для ритуальных агентств. Издание «Наші гроші» опубликовало список ФОП и ООО, арендующих морги в больницах и бюро судебной медицинской экспертизы. Итак, расклад таков: если убрать область и оставить город, то выходит, что четыре больницы плюс СМЭ сдают свои морги в аренду бизнесменам.

Получается как – АМКУ возмущается тем, что прямым навязыванием услуг определенного ритуального агентства работники морга и вообще все, кто задействован в этой схеме, нарушают условия экономической конкуренции. В связи с этим комитет предлагает запретить медучреждениям сдавать в аренду помещения моргов и, в качестве рекомендации, требует закрепить их на нормативном уровне. Свои рекомендации АМКУ прислала всем возможным министерствам – и Минздраву, и Минрегиону, Минэкономразвития и даже МВД. Комитет обещает в течение 60 дней подождать, пока рекомендации будут приняты, а, в случае, если их никто не услышит, действовать уже через территориальные ведомства, которые будут проверять каждое бюро и каждую больницу на предмет законности аренды.

На самом деле, на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. Компетентный источник издания сообщает, что большинство бюро, занимая морги, облагораживают территорию больницы и вообще, своей деятельностью, так или иначе следят за состоянием морга. А в это время средства городского бюджета распределяются, перераспределяются, делятся и направляются. Глаголов много, а смысла нет. Вспомним, хотя бы, несчастный травмпункт, который обещают построить уже который год, но люди со сломанными ногами-руками, видимо, еще долго будут видеть этот разбитый ужас БСМП, где, для того, чтоб сделать рентген, нужно подняться по лестнице. Это я к тому, что может быть стоит не запрещать аренду в принципе, а четко определить ее правила? Допустим, следить за тем, какие конкретно услуги предоставляет морг, а какие бюро, чтоб люди не переплачивали, ограничивать навязчивую рекламу. Потому что дотаций от города больницы ждут очень долго, а в итоге просто разваливаются на части.

Возвращаясь к началу, я повторюсь – да, ритуальный бизнес очень прибыльный. Недобросовестные агенты, пользуясь состоянием своих клиентов, часто впаривают им все, что только можно, начиная от некачественных гробов под видом какого-нибудь очень редкого дуба и заканчивая пятью разными названиями одной и той же услуги в перечне. Но давайте по правде – это удобно. Человек, потеряв близкого, меньше всего хочет заниматься бурной деятельностью по организации похорон, намного легче заплатить денег и пусть за тебя все сделают сами. Так может АМКУ следует проконтролировать саму деятельность бюро, а не просто запретить им брать морги в аренду? Или это просто попытка смены сферы влияния (такие мысли также звучат среди участников рынка) в таком, повторюсь еще раз, ну очень прибыльном бизнесе? Время покажет, 60 дней истекают в августе и, может быть, очень скоро мы с вами станем свидетелями новых разборок и дележек. Хотя, Николаеву не привыкать.