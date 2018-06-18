Администрации Корабельного района хотят дать в аренду фонтан «Металлург» - Цуканов просит всю площадь, чтобы распрощаться с предпринимателями

Администрации Корабельного района хотят передать в аренду фонтан «Металлург». При этом, глава района Александр Цуканов отмечает, что нет смысла передавать 1 метр фонтана, а саму площадь оставлять для предпринимателей, которые будут на ней зарабатывать.

Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 18 июня.

- Прежде, чем принимать такое решение, нужно провести какое-то обследование, если он на территории частного предпринимателя, то заключить договор на аренду мы возьмем себе большую проблему. Насколько я видел проект решения, там отдается только метр от фонтана, а рядом будут опять стоять все эти шамбалы, все эти торговые точки, батуты. Может есть смысл взять целую площадь, а не так что метр у фонтана, - заявил Цуканов.

Главу администрации поддержал и первый вице-мэр Владимир Крыленко, который отметил, что пока администрация будет отвечать за фонтан, предприниматели и дальше будут зарабатывать деньги – «они будут снимать все сливки».

В итоге, Крыленко предложил департаменту ЖКХ, вместе с экономическим, юридическим департаментами, а также с управлением коммунального имущества Николаевского горсовета обсудить этот вопрос и углубиться в суть договора.