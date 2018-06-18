Капитальный ремонт николаевской школы №36 обещают завершить до 1 июля

Подрядная организация, которая выполняет капитальный ремонт в здании школы №36 планирует до конца июня завершить все работы и сдать школу в эксплуатацию.

Об этом сообщил начальник управления ГАСК Валентин Возчиков в понедельник, 18 июня в ходе аппаратного совещания.

Так, на вопрос первого вице-мэра Владимира Крыленко, где в скором времени придется «резать ленточки» Возчиков отметил, что сдача школы №36 уже на подходе и с подрядчиком проблемы нет.

- В четверг в школе состоялось рабочее совещание с участием специалистов ГАСК, в ходе которого подрядчик сообщил о том, что все строительно-монтажные работы будут завершены до 1 июля. До 1 августа планируется завезти в школу оборудование..., - сообщил он.

Напомним, что ранее первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко пригрозил увольнением чиновникам управления образования горсовета за возможный срыв открытия школы №36, в которой не первый год идет ремонт.

Ранее сообщалось, что все работы в школе №36 планировали завершить до 1 июля 2017 года.

Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.