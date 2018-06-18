«Временное решение»: в ЦПАУ Корабельного района из-за нехватки кадров на три дня остановили прием николаевцев

Директор департамента по предоставлению административных услуг Дмитрий Лазарев сообщил, что в связи с проблемами с кадрами в Корабельном районе на три дня остановили прием граждан.

Об этом он заявил в понедельник, 18 июня в ходе аппаратного совещения.

- Ситуация у нас критическая, и по людям и по помещениям. Сейчас отпускной период и люди массово обращаются в ЦНАП. По обращению главы администрации ситуацию мы стабилизировали, путем остановки приема граждан в Корабельном районе. Это временное решение вопроса. На три дня остановили, в среду возобновим. Заранее всех предупредили, прием жителей ведется в других отделениях. Пока никаких жалоб нет. Решение принято в связи с наименьшим обращением граждан.

При этом глава района сообщил, что это не решение вопроса, а также отметил, что помещений действительно не хватает, так как в здании администрации находится и отделение прокуратуры, и ЦНАП Богоявленского района.

В свою очередь, первый заместитель мэра Владимир Крыленко попросил Дмитрия Лазарева держать вопрос на контроле и при первых же жалобах возобновлять работу.

Напомним, что глава Ингульского района Николаева Светлана Гладун пожаловалась на очереди в Центре предоставления административных услуг Ингульской администрации и заявила о необходимости увеличения штата центра.

Ранее Александр Сенкевич поднял вопрос о работе ЦПАУ, в частности, о численности специалистов.