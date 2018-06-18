Савченко заявил, что 50 миллионов на Снигиревскую трассу уже есть – дорогу надеются закончить к августу

50 миллионов гривен на окончание ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка) уже есть, а закончить дорогу надеются до августа.

Об этом сказал председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в понедельник, 18 июня, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Алексея Савченко, после начала эксплуатации трасса окупится за четыре года

— Она будет закончена, я надеюсь, до августа месяца, она даст возможность объединить районы, она даст возможность работать предприятию и самое главное, что эта трасса окупится за четыре года, - сказал Алексей Савченко.

Также глава области добавил, что 50 миллионов на трассу, которых, как ранее заявлял начальник Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко, не хватает, уже есть.

— Деньги есть. Я сегодня общался с руководством нашей службы автомобильных дорог. У нас на сегодняшний день достаточно денег, я надеюсь, что в Службе автообильных дорог еще на остаток средств, а их достаточно там, быстренько провела тендер, чтоб мы их усвоили в этом году, а не рассказывали потом всем, почему мы не делаем дороги, - сказал Алексей Савченко.

Что же касается трассы Н-11 Днепр-Николаев, ее надеются закончить до конца года.

— Я надеюсь, в этом году трасса Н-11 будет окончена. Если она не будет окончена, то в следующем году останется всего 200 миллионов гривен на эту дорогу, - добавил Алексей Савченко.

Напомним, «мощность» Николаевской области не позволяет использовать большие суммы денег на ремонт дорог.