В Париже рожденному в поезде мальчику подарили 25 лет бесплатного проезда

Так, в связи с родами в одном из вагонов, в столице Франции приостановили движение поездов между станциями «Шарль де Голль»/«Этуаль» и «Насьон». Мать и ребенка госпитализировали в ближайшую клинику, сейчас их состояние оценивают как стабильно хорошее.

Об этом сообщают MIGnews , ссылаясь на BFM-TV.

В Париже младенцу, которого мать родила прямо в поезде, подарили бесплатное пользование поездами сети на 25 лет.

В свою очередь руководители сети поездов подарили новорожденному бесплатное пользование поездами сети RER до момента, пока ему не исполнится 25 лет.

Ранее сообщалось, что стюардессы рейса Turkish Airlines приняли роды у пассажирки на высоте 12 800 метров.