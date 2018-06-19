В Париже рожденному в поезде мальчику подарили 25 лет бесплатного проезда

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В Париже младенцу, которого мать родила прямо в поезде, подарили бесплатное пользование поездами сети на 25 лет.

Об этом сообщают MIGnews, ссылаясь на BFM-TV.

Так, в связи с родами в одном из вагонов, в столице Франции приостановили движение поездов между станциями «Шарль де Голль»/«Этуаль» и «Насьон». Мать и ребенка госпитализировали в ближайшую клинику, сейчас их состояние оценивают как стабильно хорошее.

В свою очередь руководители сети поездов подарили новорожденному бесплатное пользование поездами сети RER до момента, пока ему не исполнится 25 лет.

Ранее сообщалось, что стюардессы рейса Turkish Airlines приняли роды у пассажирки  на высоте 12 800 метров.

Людмила Жерновская

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русскийобщество