На Николаевщине создадут 16 инклюзивных центров для детей с инвалидностью, - заместитель главы ОГА

В Николаевской области планируется создать 16 инклюзивных ресурсных центров для детей с инвалидностью. Сейчас уже есть 11 центров, создание остальных будет завершено к 1 июля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

В мае этого года подписали меморандум о присоединении Николаевской области к национальному проекту Фонда Порошенко «Инклюзивное образование – уровень сознания нации», который реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

«Уже принято решение о создании 11 инклюзивных ресурсных центров в Витовском, Снигиревском, Новобугском, Доманевском районах, Баштанской, Коблевской громадах и городах Первомайске, Южноукраинске, Вознесенске, Николаеве (два центра). До 1 июля будет приниматься решение о создании инклюзивных ресурсных центров в Березнеговатском, Николаевском, Еланецком, Новобугском, Кривоозерском и Казанковском районах», - сообщил Шевченко.

Также сообщается, что два года подряд область от субвенции из государственного бюджета получает средства для детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением в учреждениях общего среднего образования. В 2017 году субвенция составила 4,7 миллиона, в 2018 – 6,4 миллиона. Эти деньги направлены на оплату труда педагогам за проведение коррекционно-развивающих занятий и на приобретение специальных средств коррекции для детей с нарушениями психофизического развития. Также в этом году должны поступить средства из госбюджета на оснащение инклюзивного-ресурсных центров – 2,8 миллиона гривен.

На областном уровне действует Программа развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы – в ней в поддержку инклюзивного образования предусмотрено 7 миллионов ​​гривен, которые будут направлены на приобретение специальных средств коррекции для областного ресурсного центра и инклюзивных ресурсных центров области. Сейчас состоялись конкурсы на должность директоров инклюзивных центров в Баштанской громаде, Снигиревском и Витовском районах.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета положительно проголосовали за создание инклюзивных ресурсных центров.