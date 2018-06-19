Николаевская верфь Smart Maritime Group организовала экскурсию для ветеранов-корабелов

На Николаевской верфи компании Smart Maritime Group прошла экскурсия для группы пенсионеров, которые являются бывшими работниками Черноморского судостроительного завода.

Об этом сообщает SMG.

«Ветераны побывали на околостапельной плите стапеля «0», где с использованием 900-тонных финских кранов «KONE» выполняются судоремонтные заказы; посмотрели, как ведется ремонт двух сухогрузов «река - море» на третьей и четвертой стапельных позициях поточно-позиционной линии; наблюдали работу автоматизированных линий корпусообрабатывающего цеха, где производится порезка металла для строительства насыщенного корпуса танкера-химовоза по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V», - идется в публикации.

Помимо этого, ветераны узнали как выполняется крупный заказ на изготовление металлических конструкций трех чанов диаметром 62 метров и высотой 10,9 метров каждый для Южного горно-обогатительного комбината. Общий вес этих металлоконструкций составит более 2 тысяч тонн.

В свою очередь, заместитель генерального директора SMG по инжинирингу Александр Остапенко, отметил, что верфь сохранила производственные мощности для выполнения полного цикла судостроительных работ.

«Голландский танкер является первой ласточкой, свидетельствующей о возобновлении судостроительной деятельности. Помимо этого продолжается выполнение заказов на судоремонт, сборку металлоконструкций и изготовление продукции машиностроительного профиля. А партнеры SMG ведут перевалку грузов на набережных верфи», - рассказал Остапенко.

Добавим, что Smart Maritime Group приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков, а также принимают учеников по профессиям сборщик и сварщик.

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Справка:

Smart Maritime Group (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. С сентября 2017 года заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8000 до 26000 гривен.