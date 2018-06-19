Квалификационная комиссия продлила полномочия пятерым судьям из Николаевщины

ВКСУ на заседании в понедельник, 18 июня, рекомендовала на должности 61 судью, у которых ранее закончился срок полномочий. Среди них пятеро судей из Николаева и Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Таким образом, ВКСУ вернул на работу в Доманевский районный суд Николаевской области Оксану Кривенко, а в Жовтневый райсуд области – Викторию Полишко. Еще одновременно трое судей вернулись к работе в Центральный райсуд города Николаева: Екатерина Лагода, Сергей Медюк, Дмитрий Тишко.

Всего решением комиссии от 20 октября 2017 года квалификационное оценивание назначалось относительно 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должна оцениваться в порядке, установленном законом. После такой проверки ВКСУ принимает решение о назначении на должность судьи и тот может продолжать осуществлять правосудие.

Отметим, что истечения пятилетнего срока, на который был назначен судья, не является основанием для принятия решения о прекращении трудовых отношений с судьей. В частности судьи за этот период не осуществляют суд, но за ними сохраняется рабочее место, они получают зарплату.

Напомним, что в 2018 году 16 николаевских судей проверят на соответствие занимаемой должности.