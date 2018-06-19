Друзьям – все, врагам – закон

Можем вспомнить, как совсем недавно мэр города Николаева Александр Сенкевич отказался лично посетить улицу Лесковую, на которой произошла авария на канализационном коллекторе, в результате чего, целый район затопило фекалиями.

Мэр тогда заявил: На хрена я вообще должен там быть как городской голова? Назвав это действие - "совковым".

Если бы у мэра была чётко выстроенная вертикаль исполнительной власти и профессиональных чиновников, которые могли бы оперативно реагировать на возникающие проблемы, тогда, думаю, Александру Федоровичу можно было не приезжать на место происшествия. Но, в состоянии полной коллективной безответственности и непрофессионализма в рядах николаевской исполнительной власти - мэр обязан был туда поехать.

Несколько дней назад Александр Сенкевич провёл брифинг на углу улицы Лягина и Никольской, посвящённый состоянию выполнения ремонта городских дорог, которым занималось мэрское "карманное" коммунальное предприятие "ЭЛУ автодорог". В ходе мероприятия, его руководитель Наталья Горбенко публично заявила о том, что асфальт, который укладывает подконтрольное ей дорожное предприятие, продержится всего лишь год.

Как может самый успешный менеджер заявлять подобные вещи? Так в чем тогда успешность это менеджмента?

По идее, когда в течение года дорожные "латки" отпадут, и нужно будет выделять очередной многомиллионный транш из бюджета на ямочный ремонт, мэр должен на том же месте провести брифинг и публично уволить начальницу "ЭЛУ автодорог" за бездумно потраченные бюджетные деньги.

Единственное радует, что те проблемные участки дороги, которые я озвучил в своём блоге, были сделаны. Но по итогу, Александр Сенкевич расписался в своей беспомощности, заявив о том, что в бюджете нет денег на капитальный ремонт дорог. И это притом, что по итогам первого полугодия, порядка 200 млн. грн. бюджетных денег остаются неиспользованными. Зачем ограничиваться 10 миллионами на ямочный ремонт, если можно направить часть денег на капитальный ремонт дорог, который так ждут николаевцы.

Также, Александр Сенкевич не забыл презентовать нового директора департамента ЖКХ Виталия Кузнецова. Вся его заслугу в сфере ЖКХ заключаются лишь в том, что он был заместителем Натальи Горбенко в КП "ЭЛУ автодорог". Т.е. теперь сферой ЖКХ будет руководить Горбенко, а не Сенкевич?

Напомню, в конце февраля - начале марта 2018 года, во время непредвиденного снежного коллапса, Наталья Горбенко просила исполняющую обязанности Николаевского городского головы Татьяну Казакову согласовать плановый отпуск в период с 2 по 9 марта.

Заявление Горбенко и. о. мэра не согласовала. Но, несмотря на это, грубо нарушая Трудовой Кодекс и условия трудового контракта, Наталья Горбенко ушла в отпуск, уехав на отдых в тёплые края.

Вы думаете, ее за это наказали по всей строгости закона? Конечно же, нет.

Друзьям - все, врагам - закон. Не для этого Александр Фёдорович вливал колоссальные бюджетные средства в дорожное коммунальное предприятие и пиарил ее руководителя Наталью Горбенко, чтобы критиковать и объявлять ей выговоры - она ещё обязана сделать выборы мэру, и конечно же, себе любимой.