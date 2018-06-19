В Мариуполе двое судей обнаружили в своем кабинете «прослушку» и скрытые камеры, записи с которых транслировались у главы суда

Двое судей Жовтневого районного суда Мариуполя обнаружили у себя в кабинетах микрофоны для прослушивания, а также камеры видеозаписи, которые вели в кабинет главы суда.

Об этом говорится в сообщениях судей Александра Музыки и Елизаветы Икорской, опубликованных на сайте Высшего совета правосудия.

Согласно данным заявлениям, 14 июня текущего года в кабинете Музыки и Икорской, последняя обратила внимание на то, что лампа дневного освещения находится в непривычном положении. После этого под потолком был обнаружен провод, прикрепленный к подвесному потолку, на который были наклеены два предмета. По предварительному осмотру – микрофон для прослушивания и камера наблюдения.

«Размещенные непосредственно над моим рабочим местом и камера наблюдения четко отображает мой рабочий стол, компьютер и материалы разных дел (уголовные, гражданские, органов досудебного расследования)», – уточнил Музыка.

Далее он отметил, что после обнаружения этой техники они вместе с судьей Икорской обратились на горячую линию СБУ в Донецкой и Луганской областях. Спустя час приехала следственно-оперативная группа СБУ и в ходе проведения следственных (розыскных) действий обнаружила в этом же кабинете еще один микрофон, который находился на подвесном потолке возле входа в кабинет.

«В дальнейшем, путем проведения оперативных действий сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях обнаружено, что от моего рабочего кабинета №17 и по территории помещения Жовтневого районного суда г. Мариуполя отходит провод, который ведет к рабочему кабинету судьи Папаценко П.И. под №11, в котором оперативными сотрудниками обнаружен также микрофон прослушивания и видеокамера фиксирования его рабочего места», – добавил он.

По словам Музыки, провода для «прослушки» кабинетов и видеосъемка ведет в рабочий кабинет главы Жовтневого райсуда Мариуполя Натальи Кирьяковой, в котором подобные звуко- и видеозаписывающие устройства отсутствуют.

«Однако присутствует блок питания (усилитель) и устройство для получения и передачи данных, полученных в кабинетах №11, 17, которые, по предварительным оперативным сведениям, передавались дистанционно через радиолокационный приемник», – написал Музыка.

Также в сообщении говорится, что техника, обнаруженная спецслужбой, изъята, а сведения по данному факту внесены в ЕРДР.

Напомним, что в 2014 году в рабочих кабинетах губернатора Николаевской области Николая Романчука и главы Николаевского областного совета Тараса Кремня была обнаружена прослушивающая аппаратура.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили дополнительную аппаратуру для работы прослушивающих средств в кабинете заместителя главы МВД Украины.

Также напомним, что главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.