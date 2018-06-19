Умер известный украинский поэт и общественный деятель Иван Драч

Украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч умер в Феофании.

Об этом сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.

«Очень печальная новость, утром умер Иван Драч», - написал он.

Сидоржевський получил информацию от кинокритика Сергея Тримбача. Поэт умер на 82 году жизни.

По словам Тримбача, его похоронят в родном селе Телиженцы Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора «Обырок» Леонид Кантер.