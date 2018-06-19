«Военный флот должен обслуживаться у нас на верфи», - глава Николаевской ОГА Савченко

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что военный флот должен проходить обслуживание на судостроительном заводе, поскольку это повлечет за собой прибыль.

Об этом шла речь в ходе встречи с работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара»), во вторник, 19 июня, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, он сообщил, что уже согласовал вопрос того, что военная верфь будет обслуживаться на базе судостроительного завода с командующим ВМС Игорем Воронченко.

- Мы общались с командующим нашим Воронченко и договорились, что вся военная верфь должна здесь обслуживаться, ремонтироваться, проходить обследования и все, что связано с использованием возможностей и мощностей завода, - рассказал он.

Также, в комментарии журналистам Савченко подчеркнул, что именно из-за того, что военный флот будет обслуживаться на верфи, завод будет получать прибыль.

- Военный флот должен обслуживаться у нас на верфи. Точка. И это, чего мы будем не только добиваться, а то, что мы сделаем. И благодаря только этому, а не каким-то коммерческим вещам, завод будет получать огромную прибыль, - заявил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что «Николаевский судостроительный завод» заявил, что принял на ремонт артиллерийский катер «Аккерман».