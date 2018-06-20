Глава Николаевской ОГА Савченко заявил, что аудит на судостроительном заводе не провели из-за увольнения руководителя ГК «Укроборонпром»

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что руководитель ГК «Укроборонпром» Роман Романов не провел инвентаризацию завода, поскольку был уволен.

Об этом он сообщил в комментарии журналисту «Преступности.НЕТ» во время встречи с работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара»), во вторник, 19 июня.

Так, по словам Савченко, весь аудит и подписание распоряжений должен был провести Романов.

- Все мои труды привели к тому, что мы все-таки изменили руководство завода, на сегодняшний день получили выплаты и зафиксировались в том, что есть. Но аудит завода должен был проводить Романов. Он должен был подписать распоряжение. Я так понимаю, что в связи с тем, что ему красиво сказали куда уйти, кстати по 61 заводу, он этого не сделал, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Президент Украины уволил главу «Укроборонпрома» Романова, а также в 2017 году Николаевской ОГА инициировали создание межведомственной рабочей группы для проведения технического аудита активов Николаевского судостроительного завода.