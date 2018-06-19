«Мы даже не раздумывали»: Ночной клуб Brazil устроил праздник для детей погибших в АТО бойцов

Администрация и сотрудники ночного клуба «Brazil» организовали незабываемый праздник для детей из семей погибших бойцов АТО.

Об этом сообщает KOBLEVONEWS.

Идея организации мероприятия возникла у организаторов мгновенно, как только им стало известно, что семьи военнослужащих приехали на отдых в Коблево.

- Мы даже не раздумывали, – сразу позвонили в отель, где расположились гости и пригласили всех на детскую дискотеку. Мы специально не раскрывали всего, что задумали для малышей. И для них получился настоящий сюрприз! Мы и сами не ожидали, что увидим столько радостных детских эмоций! – рассказала управляющая клубом Татьяна.

Утром в пятницу, 15 июня, на кухне «Brazil» закипела работа, чтобы к 17:00 на столах для маленьких гостей появилось праздничное меню: булочки, плюшки, вкусный прохладный компот и много любимых всеми детьми сладостей.

«Полный восторг и яркие эмоции не заставили себя долго ждать. В просторном и светлом помещении клуба на фоне белоснежного интерьера ярко выделялись приготовленные для банкета столы. И, несомненно, это было первым, что привлекло внимание заходивших в зал детей и взрослых. При входе один за один от удивления открывались рты, и детское «Зефир!», «Мама, а сегодня мне можно сладкое?!», заглушило музыкальное сопровождение диджея, - говорится в сообщении.

Отмечается, что то, что объявленная детская дискотека окажется для приглашенных настоящим летним торжеством, стало неожиданностью, которую больше всего оценили взрослые. Помимо вкусной программы и самой дискотеки «Brazil» подготовил для детей игры, конкурсы, подарки и незабываемое бумажное шоу, ставшее яркой кульминацией всеобщего веселья.

«Главным источником хорошего настроения и юмора, был бессменный ведущий всех вечеринок клуба Игорь Демиденко, превративший мероприятие в шоу с максимальной вовлеченностью зрителей. Это было отмечено большинством взрослых, которые не ожидали, что им доведется быть не просто сопровождающими, а колбаситься вместе с детьми.Так как в числе приглашенных на праздник юных гостей присутствовали груднички, было решено уложиться в 2,5 часа. Расчет оказался верным – за это время маленькие туристы Коблево натанцевались и заработали каждый свой приз в веселых конкурсах», - пишет издание.

Видя результат необычной для ночного клуба инициативы, администрация заведения приняла решение продолжить подобную благотворительную практику.

«Кто будет следующими гостями клуба, пока сложно сказать, но с уверенностью отметим, что «Brazil» открыл свои двери для гостей Коблево, возрастом от 0+. Кто бы мог подумать, что клуб «Brazil» может так кардинально расширить свой формат, и в ночном заведении для тех, кому 16+, могут громко веселиться … малыши!» - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что коблевский клуб «Brazil» зовет на свое открытие и обещает устроить супершоу.