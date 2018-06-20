«Им говорили, что делать»: в США поставили под сомнение правдивость известного Стэнфордского тюремного эксперимента

Фото: кадр из фильма «Эксперимент» Американский журналист Бен Блюм подверг сомнению правдивость исследования американского психолога Филипа Зимбардо под названием Стэнфордский тюремный эксперимент.

Об этом сообщает Bird in Flight.

Опыт, поставленный в 1971 году, считается одним из самых известных психологических экспериментов в истории. Он был задуман для изучения того, как человек реагирует на ограничение свободы и навязанные ему социальные роли.

В августе 1971 года в подвале Стэнфордского университета создали условную тюрьму, в которую временно поместили около 20 добровольцев, согласившихся поучаствовать в проекте за небольшую плату. Часть из них должна была выполнять роль охранников, часть — роль узников. Важным условием была естественность происходящего; сам Зимбардо заявлял, что не давал участникам никаких инструкций о том, как себя вести. Единственное требование было озвучено охранникам: они не должны причинять физического вреда заключенным, лишь оказывать на них психологическое давление.

Изначально планировалось, что эксперимент продлится около двух недель, но он быстро начал выходить из-под контроля. У охранников стали проявляться садистские наклонности: они издевались над узниками так, что у тех начали фиксировать признаки эмоциональных расстройств. Прекратить эксперимент пришлось уже на шестой день.

«Исследование Филипа Зимбардо получило огромную известность как в научных кругах, так и в массовой культуре. Его часто упоминают в учебниках по психологии, по мотивам эксперимента создают фильмы и книги. Некоторые считали исследование чрезмерно жестоким и поэтому неэтичным — Зимбардо отвечал, что не мог предположить настолько жестокого поведения со стороны охранников», - пишет издание.

Новые данные, полученные американским журналистом, говорят об обратном. Блюм обнародовал аудиозапись разговора с участниками проекта, из которой следует: охранники действовали не так, как им вздумается, а руководствовались советами Филипа Зимбардо и его помощников. Следовательно, поведение подопытных нельзя считать естественным.

По словам одного из добровольцев, ученик Зимбардо однажды отчитывал охранников за то, что они ведут себя слишком мягко, и настаивал на том, чтобы те проявляли больше грубости. Еще один доброволец признался, что имитировал «сумасшествие», которое потом авторы исследования описывали как подлинное расстройство психики. На самом деле он просто хотел скорее закончить свое участие, чтобы вернуться домой.

- Восстание узников против охранников, о котором все вспоминают, говоря об этом эксперименте, было забавным. Для нас не было никаких последствий. Мы отлично понимали, что они [охранники] не могут навредить нам. Это такие же ребята, как мы, — белые студенты из колледжа. Ситуация там была очень безопасной, — вспоминает доброволец по имени Корби.

Отмечается, что достоверность Стэнфордского тюремного эксперимента часто подвергали сомнению и ранее: хотя некоторые психологи называли его полезным, другие говорили, что никакого отношения к науке он не имеет.

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