В Минздраве сообщили, что на николаевских пляжах опасно купаться

Вода на 106 украинских пляжах, в том числе на шести пляжах в Николаевской области, опасна для купания.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Центр общественного здоровья министерства составил список опасных пляжей, основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня. В Николаевской области в этот список попали:
- Первомайск, городской пляж «Радуга»;
- Очаков, городской пляж;
- Николаев, пляж «Чайка»;
- Николаев, рекреационная зона «Намыв»;
- Николаев, рекреационная зона «Яхт-клуб»;
- Николаев, пляж «Стрелка».
Напомним, что ранее лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве, особенно на Намыве, показатель индекса кишечной палочки превышает санитарно-гигиенические нормативы. Источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.