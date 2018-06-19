В Минздраве сообщили, что на николаевских пляжах опасно купаться

Вода на 106 украинских пляжах, в том числе на шести пляжах в Николаевской области, опасна для купания.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Центр общественного здоровья министерства составил список опасных пляжей, основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня. В Николаевской области в этот список попали:

- Первомайск, городской пляж «Радуга»; - Очаков, городской пляж; - Николаев, пляж «Чайка»; - Николаев, рекреационная зона «Намыв»; - Николаев, рекреационная зона «Яхт-клуб»; - Николаев, пляж «Стрелка».

Напомним, что ранее лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве, особенно на Намыве, показатель индекса кишечной палочки превышает санитарно-гигиенические нормативы. Источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.