В Германии на детской площадке женщина обнаружила пьяных ежей - они вылакали яичный ликёр

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В немецком городе Эрфурт на детской площадке обнаружили двоих ежей с алкогольной интоксикацией.

Об этом сообщает Униан, ссылаясь на полицию федеральной земли Тюрингия.

Так, животные нашли перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали содержимое. Местная жительница обнаружила их практически обездвиженными и вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители отвезли животных в зоопарк, где у них диагностировали алкогольную интоксикацию.

Ранее сообщалось, что полицейские Японии заподозрили бездомного кота в убийстве женщины.

Людмила Жерновская

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русскийобщество