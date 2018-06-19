В Николаеве открыли реконструированную станцию решеток Галициновских сооружений канализации

Реконструированная станция решеток Во вторник, 19 июня в Николаеве произошло открытие станции решеток Галициновских сооружений канализации ГКП «Николаевводоканал» после реконструкции, которая улучшит качество воды, сбрасываемой в реку после очистки.

На месте побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данная реконструкция проводилась за кредитные средства в размере 1,9 миллиона евро, которые Европейский инвестиционный банк предоставил «Николаевводоканалу». В частности, реконструкция станции решеток, которая была построена еще в 1973 году, заняла полтора года.

- Благодаря тому, что установлены решетки, всё поступающее на здание решеток проходит через отверстие до 6 миллиметров, все отходы, которые проходят, задерживаются на решетках. После этого вода поступает в другой аппарат, где очищается от песка, - сообщил инженер-технолог очистных сооружений Александр Мащенко.

Теперь вода, прежде, чем попадет в реку, проходит несколько этапов очистки: первый этап – механическая очистка, затем идет очистка песколовом. Следующий этап - это биологическая очистка, где вода отстаивается порядка двух часов. За этот период микроорганизмы раскладываются на органику, а нитраты при распадении выделяют безвредный газ. После вода возвращается обратно в аэротенты, откуда выходит уже чистая вода.

Александр Сенкевич По словам мэра Александра Сенкевича, «здание выглядит как цивилизованное помещение, где происходит очистка на уровне европейских стран».

- Это только начало, впереди еще много работы. Этот маленький шаг - открытие, это большой шаг для николаевцев. Сегодня мы с вами перешли на новый уровень очистки воды. На самом деле, эта проблема не только Николаева, но и мировая проблема загрязнения воды, и сегодня мы приложили свои усилия, чтобы уменьшить выбросы грязной воды в мировой океан. Поэтому этот проект важен для наших будущих поколений, а не только для нас, - сказал Сенкевич.

В свою очередь, председатель Постоянного представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что городская власть прилагала много усилий для реализации проекта.

- Данный проект является пилотным для Украины, поэтому его последуют другие области и города. Не стоит думать, что Европейский Союз - лишь политическая организация. Мы хотим показать, что на самом деле стремимся улучшить жизненные стандарты наших граждан, - сказал Жан-Эрик де Загон.

Александр Сенкевич и Жан-Эрик де Загон Андерс Лунд (справа)

Также, менеджер фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) Андерс Лунд напомнил, что наблюдательный совет фонда одобрил выделение грантовых средств в размере 5,1 миллиона евро для проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве».

- E5P полностью доверяет городу и коммунальному предприятию «Николаевводоканал» при сотрудничестве в рамках проекта, который призван использовать средства для сохранения окружающей среды. Мы осмотрели здание решеток. К сожалению, в Украине немного подобных проектов. Здесь используется самое современное оборудование, работа ведется по европейским стандартам. Это свидетельствует о том, что Николаев ориентирован на будущее, - заявил Андерс Лунд.

Стоит отметить, что проект реконструкции должен был начаться еще в 2012 году, однако начался только в 2016, но, несмотря на это, ЕИБ благодаря прогрессу за 1,5 года реализации проекта в Николаеве позволил городу продолжить этот проект.

- Документы находятся в Администрации Президента. Вчера на Ассоциации городов Украины я пересекся с Президентом Петром Порошенко, он сказал, что в ближайшее время документ будет подписан. Я думаю в течении недели, и будем работать дальше и надеяться, что проект продолжится на ближайшие пять лет, - отметил Сенкевич.

Борис Дуденко При этом директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отметил, что на пути реализации проекта было очень много трудностей.

- Первое - это то, что это реконструкция, а не новое строительство. Вторая проблема, это то, что мы реконструировали здание без остановки процесса – горожане не ощущали, что здесь происходит какая-то стройка и какие-то роботы. Много было проблем в ходе корректировки проекта и с зданием, которое реконструировали. Но мы вместе с подрядчиком и командой смогли с этим справиться, - прокомментировал Дуденко.

Напомним, что второй этап по плану должен закончиться в 2019 году. После этого Европейский инвестиционный банк оценит концепцию развития и поможет отыскать средства для реализации завершительной третьей стадии проекта. Отметим, что стоимость первой стадии реконструкции составляет около 1,8 миллиона евро, а воплощение второй стадии предварительно обойдется 7,2 миллионов евро.