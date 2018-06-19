В Николаеве в 10 многоэтажках отключили лифты: «Люди стали заложниками конфликта облэнерго и ЖЭКа»

В Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил местный житель Андрей Корчагин.

Также он сообщает, что «Николаевоблэнерго» в этих домах отключило электроэнергию жильцам, у которых была задолженность.

«Начальник ЖЭКа – ООО «Соляные» говорит, что они не причастны к отключению лифтов. И что предупреждения со стороны облэнерго не было. Просто его вчера поставили перед фактом и отключили», - говорит Корчагин.

Сейчас ЖЭК развесил объявления, чтобы жильцы погасили долги за квартплату и появились деньги отдать долги «Николаевоблэнерго».

Депутат Николаевского городского совета Александр Маликин на своей странице в Facebook заявил, что жильцы указанных домов «стали заложниками конфликта между «Николаевоблэнерго» и ООО «ЖЭК Соляные». Депутат говорит, что ЖЭК не рассчитывается за электроэнергию, задолженность составляет 200 тысяч гривен и как решить эту проблему жилищное предприятие не знает. Лифты отключили в домах по адресам проспект Героев Украины 75А, 79А, 81, 87А, 87В, 97Б и Архитектора Старова 8Б, 10 и 10Г.

«Из-за отсутствия оплаты со стороны эксплуатационного предприятия вчера и сегодня в 10 многоэтажных домах отключили лифты и освещение на лестничных маршах. Первыми последствия «наказания» ощутили пожилые люди, люди с инвалидностью и семьи с маленькими детьми, которые не могут элементарно выйти на улицу из-за остановившихся лифтов».

«Жильцы сразу нескольких домов сообщили, что за два минувших дня начали замечать подозрительных посетителей на верхних этажах. Не исключают интерес к обесточенному оборудованию лифтов со стороны «охотников за металлом». Так одна нерешенная проблема может породить и другие», - сообщил Маликин.

Напомним, что полиция ищет вора, который обокрал в Николаеве 19 лифтов.