Николаевские десантники на учениях отработали прыжки с парашютом и занятие обороны

В Николаеве военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнять программу прыжков с парашютом согласно плану боевой подготовки.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Десантирование военнослужащих проводилось с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров с оружием и снаряжением, определенные подразделения части выполняли десантирование с грузовым контейнером ГК-30.

После приземления десантники, которые высадились с оружием и снаряжением, находящимся в грузовых контейнерах, собирались в группы, получили средства бронезащиты и заняли оборону. После этого они использовали радиостанции, выходили на связь и действовали согласно полученным вводным. В дальнейшем запланировано выполнение прыжков на воду.

Напомним, что ранее николаевские десантники на учениях в Германии тренировались отражать атаки противника.