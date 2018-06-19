Первое сентября под угрозой: в николаевской школе не могут завершить ремонт из-за нехватки финансов

В николаевской школе №25 не могут закончить начавшийся ремонт, поскольку на его окончание нет средств, а работы, которые уже выполнены, возможно, придется переделывать.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Ранее глава областной организации «Нашего края», член исполкома Юрий Кормышкин обратил внимание мэра, что если дальше урезать финансирование, ремонт школы №25 не доведут до конца.

Как сообщает издание, данной школе уже 67 лет и за все время в здании не проводился капитальный ремонт. В свою очередь, директор учебного заведения Анжела Пиляеева рассказала, что главной задачей на данный момент является подготовка школы к новому учебному году, но ремонт приостановили, так как не хватило денег.

- Хочу обратить внимание, что в ноябре 2017 года начался капитальный ремонт нашей школы. Были выделены деньги, фасад был утеплен. Но был приостановлен ремонт, так как не хватает денег. Я хочу обратиться к депутатам горсовета, к мэрии, ко всем неравнодушным людям. Дети - это наше будущее. Мы хотим встретить 1 сентября детей и проводить качественно учебный процесс, ведь мы работаем с этого года по Новой украинской школе и хотим сделать все для того, чтобы родители были удовлетворены, наша николаевская общественность, - заявила Пиляева.

В системе закупок «Прозорро» видно, что подрядчиком является ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» с ценовым предложением 13,6 миллионов гривен. По словам представителя фирмы, им не дают работать «на полную мощность».

- Нет финансирования. Мы, что можем, делаем своими силами - отмостки, начали делать две раздевалки и комнату физрука. Нам не дают на полную мощность работать, потому что нет денег пока, - сообщил представитель подрядчика.

В то же время он подтвердил, что в документации не было учтено, что перекрытия между этажами деревянные: они должны были сделать бетонные стяжки и утепление.

- Но когда мы вскрыли пол, там балки, черновой настил и паркет. В этом мы тоже остановились. Был задан вопрос и проектанту, - обратил внимание представитель подрядчика.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Шульгач, на чьем округе расположена школа, заявил, что в ценах 2017 года не хватало на завершение работ 10 миллионов гривен, а также добавил, что нужно было начинать работы раньше - в апреле. Также депутат отметил, что стоит хотя бы перекрыть крышу.

- Если сейчас это не сделать, в летний сезон - у нас остается 2 месяца - мы можем получить на выходе то, что фасадная часть, где было вложено 3 миллиона, будет уничтожена, - сообщил он.

Однако успеют ли сделать какие-то работы к 1 сентября, так как есть проблема с финансированием, к тому же работы должны выстояться определенное время, остается открытым вопросом. Подрядчики же говорят, что все это время несут убытки.

Ранее сообщалось, что в капитальный ремонт николаевской школы №36 обещают завершить до 1 июля.