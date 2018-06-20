У многих во дворе, живет «замечательный» сосед, который считает, что у него крепкие связи и влиятельные покровители, поэтому он является самопровозглашенным "смотрящим", который устанавливает на данной территории свои правила и законы, и соответственно, может по-своему личному усмотрению распоряжаться придомовой территорией - строить на ней все, что ему вздумается.

А факт того, что во дворе проживают в основном женщины и пенсионеры, ещё больше вдохновляет "смотрящего" на бездумные и безнаказанные поступки.

13.06.2018г. побывал на встрече с жителями, проживающими по адресу: ул. Севастопольская, 3. В ходе диалога, люди жаловались на многолетние проблемы двора, на бездействие местных властей, а также, показали незаконные постройки, которые самовольно соорудил их сосед Сухарев Михаил Сергеевич. По данному факту, они неоднократно обращались в органы власти, но в ответ получали одни отписки чиновников.





А после, приходил их сосед окрылённый синдромом безнаказанности, и спускал на них свой гнев, запугивая жителей связями в горисполкоме и воровском сообществе. В общем, вёл диалог в стиле "попишу-порежу".

Сразу после моей встречи с жителями, на место событий примчался Сухарев Михаил, и начал оскорблять и унижать женщин, при этом угрожая, что если они будут куда-то жаловаться, он их уничтожит, а на их семьи натравит налоговиков.

Жители вызвали полицию - приехали сотрудники и приняли соответствующее заявление.

Замечу, что за дворового дебошира приходит договариваться и решать вопросы работник горисполкома, а сам дебошир, работает на одном из самых крупных и успешных предприятий нашего региона. Поэтому, если в ближайшее время этот Сухарев Михаил не прекратит осуществлять давление на жителей, и не разберёт свои незаконные строения, я озвучу фамилии всех его «крышевателей».

По данному факту мы уже подготовили обращение в ГАСК и полицию.