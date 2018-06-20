«Рваные сиденья, дырки и ржавчина» - жительница Николаева пожаловалась на условия в маршрутке №2

Жительница Николаева пожаловалась на условия в маршрутном такси №2, возмутившись, что при этом перевозчики требуют повышения тарифа на проезд.

Об этом местная жительница написала в группе «Машрутки Николаева. Общественный транспорт» на Facebook.

Жительница обнаружила в салоне маршрутки дырки, потеки воды, рваные сиденья и ржавчину.

— Хотелось бы снова поднять тему обсуждения «комфорта» в маршрутках города. Ехали с подругой в маршрутном такси №2. Сразу бросились в глаза рваные сидения, потом же, когда осмотрелись, увидели пугающую картину... Потёки, ржавчина по всему салону, дырки закрыты какими-то плакатами и картоном, машина пыталась набрать скорость, но при неоднократных попытках это сделать, было ощущение что она вот-вот развалится... Так вот, хотелось бы обратится к фирмам-перевозчикам, сделайте сначала комфортные условия для перевозки людей, а потом требуйте поднятия цен! – написала местная жительница.

Стоит отметить, что в комментариях другие николаевцы вступили в дискуссию с автором публикации, написав, что комфорт в салоне маршрутки напрямую зависит от стоимости тарифа.

Напомним, 20 июня в Николаеве прошла проверка нескольких маршрутов, курсирующих по городу.