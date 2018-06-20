«Конец 90-летнего запрета»: В Канаде легализовали рекреационную марихуану

Сенат Канады утвердил законопроект о легализации использования рекреационной марихуаны.

Об этом сообщает CBC.

Законопроект поддержали 52 сенатора, высказались против - 29, еще двое воздержались. Принятые меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

Представлявший законопроект сенатор Тони Дин назвал легализацию смелым шагом, а само голосование - историческим для Канады днём. Также он отметил, что сейчас объем нелегального рынка марихуаны в стране составляет около $7 млн.

- Конец 90-летнего запрета, - заявил Тони Дин.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter сообщил, что принятие закона должно изменить то, что у детей был легкий доступ к наркотику.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в США в штате Калифорния легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.