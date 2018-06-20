Львовская полиция забрала ребенка у семейной пары наркоманов, которые кололись в его присутствии

Полиция забрала двухлетнюю дочь у матери, употребляющей наркотики. Девочка, которой в июле исполнится два года, находится под наблюдением врачей, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В понедельник, 18 июня, в социальных сетях появился видеоматериал, на котором зафиксирован факт возможного употребления наркотических средств неизвестных мужчины и женщины в присутствии малолетнего ребенка.

Правоохранители установили, что на видео, которое было снято на улице Княгини Ольги во Львове, зафиксированные 43-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена. Девочка, которой в июле исполнится два года, является их общим ребенком. Как выяснилось, у женщины есть еще один ребенок, 9-летний сын, которым занимается бабушка.

Гражданские супруги проживает во Львове, в их доме также побывали правоохранители и сотрудники социальных служб.

19 июня, сотрудники сектора ювенальной превенции Франковского отдела полиции совместно с сотрудниками отдела социальной работы и службы по делам детей Франковской районной администрации временно поместили ребенка в специализированное учреждение. Девочку обследуют врачи.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной или уголовной ответственности, а также о лишении ее родительских прав.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Позже стало известно, что семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.