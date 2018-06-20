В Вознесенке установили мобильный весовой комплекс

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В понедельник, 18 июня, в Вознесенске установили мобильный весовой комплекс для проверки большегрузного транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

На комплексе работает 4 сотрудника, включая сотрудника полиции. Также будут привлечены к работе городская ОО «Соколы». Поскольку комплекс передвижной, то работать он на территории города будет периодически.

Напомним, на Николаевщине неизвестные разрушили площадку, которую начали подготавливать для размещения пункта габаритно-весовой комплекса.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество