В Вознесенке установили мобильный весовой комплекс

В понедельник, 18 июня, в Вознесенске установили мобильный весовой комплекс для проверки большегрузного транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

На комплексе работает 4 сотрудника, включая сотрудника полиции. Также будут привлечены к работе городская ОО «Соколы». Поскольку комплекс передвижной, то работать он на территории города будет периодически.

Напомним, на Николаевщине неизвестные разрушили площадку, которую начали подготавливать для размещения пункта габаритно-весовой комплекса.