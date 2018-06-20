Частному ЖЭКу «Соляные» с горбюджета могут выделить финпомощь, чтобы погасить долги перед «Николаевоблэнерго»

Частному ЖЭКу «Соляные» могут выделить поворотную финансовую помощь для погашения долгов перед «Николаевоблэнерго» за электроэнергию.

Данный вопрос поднимался на втором пленарном заседании 39-й сессии Николаевского городского совета, в среду, 20 июня, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Александр Маликин заявил, что отговорил жителей микрорайонов от идеи перекрытия проспекта Героев Украины из-за отключения электроэнергии.

- Из-за задолженности ООО «Соляные» перед «Николаевоблэнерго» начали включатся такие механизмы как отключение электроэнергии в жилых домах. Облэнерго обесточило лестничные пролеты и, самое страшное, обесточило лифты. Люди крайне возмущены, я с большим трудом уговорил жителей не перекрывать проспект Героев Украины, потому что они, воодушевленные примером общежития на Бутомы, планировали это делать. Я понимаю, что это некий спор хозяйственных субъектов, но пострадали жильцы, - заявил депутат.

В свою очередь, Сенкевич сообщил, что выезжал на место в 21:00 и считает, что ЖЭК «Соляные» плохо исполняет свою работу.

- У меня, как и у вас, нет решения, как поступить в этой ситуации. Есть объективная причина, на сегодня задолженность жителей перед ЖЭКом составляет более 2 миллионов, а задолженность этого предприятия перед облэнерго – около 300 тысяч. Трудно сказать, что ЖЭК получал все деньги, но не платил в Обэлэнерго за электроэнергию. Облэнерго говорит, что не позволит плодить новые долги, отключает электроэнергию, но с другой стороны мы должны принять какое-то управленческое решение, это все же наши жители. Нужно создавать ОСМД и управлять своими деньгами самостоятельно, - заявил мэр.

По словам главы фракции «Самопомощь» Федора Панченко, на период пока не проведут конкурс нужно завести на обслуживание на территорию этих микрорайонов коммунальный ЖЭК, который временно сможет контролировать ситуацию. Также он добавил, что руководство ЖЭК «Соляные» не выплачивает зарплаты работникам и проблемы с ним возникают довольно часто. Именно поэтому он просит привлечь к работе любой коммунальный ЖЭК, чтобы решить проблемы микрорайона Соляные.

В свою очередь депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев напомнил, что уже третий день отключены лифты в микрорайонах и считает, что в этом вина ЖЭКа, а не людей.

- По чьей это вине произошло? Я склонен к тому, что это произошло по вине ЖЭКа. Это называется вредительство. Люди стали заложниками. Обязательно создать комиссию и проверить, что стало причиной отключения данных домов от электросети. Обязательно, чтобы комиссия проверила есть ли задолженность. Пока вступит «Бриз», что такое две недели быть без лифтов? Нужно принять решение, чтобы жители были довольны, - заявил он.

Мэр попросил депутатов дать конкретное решение насчет задолженности, а депутат Маликин предложил передать управление «Бризу», а также отправить от имени ЖКП гарантийное письмо на облэнерго и начать платить уже завтра.

Так, Лепишев попросил мэра дать протокольное поручение профильному вице-мэру Юрию Степанцу, чтобы тот организовал встречу с руководством ЖЭКа «Соляные».

- Степанец, покиньте помещение и идите в облэнерго, оперативно! Принято решение сейчас направить профильного заместителя Юрия Степанца, а также оправить представителя депутатского корпуса Алексея Лепишева на предприятие «Облэнерго», чтобы мы получили оперативную информацию по этому вопросу, - поручил Сенкевич.

Помимо этого, Сенкевич дал протокольное поручение заместителю директора ДКЖХ Виталию Кузнецову провести с работниками ЖЭКа «Соляные» работу, касательно выявления задолженностей и всю информацию вывести на домах. Также, он попросил отработать возможность предоставления поворотной финансовой помощи предприятию ЖЭК «Соляные», с целевым назначением на оплату долгов.

- Срочно проинформировать жителей по поводу изменения реквизитов на оплату за обслуживание жилищного фонда, передать эту информацию на ЖЭК «Бриз», подключить его на оповещение по всем подъездам..., - подытожил мэр.

Напомним, что полиция ищет вора, который обокрал в Николаеве 19 лифтов.