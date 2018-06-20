«Люби весь мир и душ по утрам»: На постерах в киевском метро появится интернет-персонаж Гусь

Популярный интернет-персонаж Гусь появится на постерах в киевском метро.

Об этом рассказала советник начальника метрополитена Наталья Макогон, передает Украинская правда.

По ее словам, постеры с гусем появятся через несколько недель на всех линиях, станциях и в вагонах Киевского метрополитена.

Интернет-герой Гусь, автором которого является художница-иллюстратор Надежда Кушнир, будет рассказывать о правилах поведения в метро.

- Это только первый этап проекта. Через несколько месяцев на втором этапе мы хотим услышать фидбэк от пассажиров и создадим вторую серию правил метрополитена, - отметила Макогон.

- Мы будем анализировать комментарии, будем собирать пожелания. По самым креативным мы создадим следующую серию постеров о правилах метро, - добавила она.

Нынешняя серия состоит из 9 постеров. Их уже можно увидеть в вестибюле на входе в станцию ​​«Золотые ворота».

Для метрополитена проект разработан на безвозмездной основе.