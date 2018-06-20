«Нет каких-либо проблем»: В Николаеве на Лесковой проложили 54 метра нового коллектора

Борис Дуденко Директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что на данный момент уже проложено 54 метра нового канализационного коллектора по улице Лесковой.

Об этом он рассказал в ходе 2 пленарного заседания 39-й сессии Николаевского городского совета, в среду, 20 июня, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Работы по Лесковой, как и договаривались, начались 6 июня. На сегодняшний день проложили 54 метра нового коллектора, диаметр которого составляет 1000 мм. Работы ведутся за графиком, конечный срок выполнения - 10 сентября этого года. На сегодня нет каких-либо проблем, событий, которые могут сорвать сроки. Дальше будет видно, - рассказал Дуденко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 15 июня проложили первые 18 метров нового канализационного коллектора на улице Лесковой. Также напомним, что 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. Работы по укладке нового коллектора начались 6 июня.