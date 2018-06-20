«Быстрые контракты, женщины до 60-ти»: Порошенко подписал новый закон о службе в ВСУ

Президент Петр Порошенко подписал закон, который поощряет украинцев к военной карьере.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Подпись гаранта получил документ, который обновляет другие законы - о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, о воинской обязанности и военной службе, а также устав внутренней службы ВСУ.

Принятые правки позволят:

- повысить с 23-х до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений (это позволит участникам АТО и ООС поступать на обучение и продолжать службу офицерами или сержантами);

- повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин (это обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс);

- продолжать в особый период службу по новому контракту на срок от одного года до 10 лет (это будет способствовать увеличению количества желающих пойти на краткосрочный контракт);

- уволиться или заключить новый контракт тем военным, у которых действие контрактов было принудительно продолжено после окончания их сроков в особый период;

- уволиться или заключить новый контракт тем военным, кто заключил контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.