«Лысые горы»: Исчезновение лесов на Закарпатье показали с высоты птичьего полета

На Закарпатье в Усть-Чернянском лесничестве продолжается активная вырубка леса.

Об говорится на сайте Всемирного фонда природы WWF.

Эксперты «Лесной стражи» обнаружили более 50 гектаров обнаженных склонов, где велись рубки несколько предыдущих лет.

«Еще 13 гектаров здесь начали рубить несмотря на «период тишины». Сейчас ведется следствие», — говорится в сообщении экологов.

В фонде уточнили, что инспекция проводилась совместно с представителями Госэкоинспекции и журналистами. Отмечается, что лесорубные билеты были выписаны более чем на 20 участков, каждый из которых площадью менее 1 га. Это вызвало подозрение о возможности нарушения закона «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Согласно этому закону, при рубке на территории более 1 га является обязательным проведение общественных слушаний, эксперты обратились с заявлением в Государственную экологическую инспекцию о необходимости осуществить срочную проверку этой территории.

«Когда нам наконец удалось попасть на место, мы были поражены масштабом сплошных вырубок. Также, несмотря на «период тишины», с 7:00 до 12:00 неизвестные лица срубили около сотни деревьев. Выборочно осмотрев пни свежесрезанных деревьев, мы обнаружили, что процент больных деревьев может быть значительно меньше, чем указанный в документации», — рассказал Дмитрий Карабчук, координатор проекта «Лесная стража» WWF в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэкологии подготовили новые правила вырубки лесов.