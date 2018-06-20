Мэр Сенкевич обратится к правительству Украины с просьбой помочь освободить николаевского моряка из нигерийской тюрьмы

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратится к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, а также к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь в вопросе освобождения моряка из Николаева, которого незаконно удерживают в нигерийской тюрьме.

Об этом городской голова заявил в ходе второго пленарного заседания 39-й сессии Николаевского городского совета в среду, 20 июня.

Так, к мэру обратилась депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Светлана Таранова с просьбой заслушать Ирину Абрамову, которая зачитала обращение мужчины, в котором он просит депутатов помочь освободить его сына, который сидит в тюрьме в Нигерии.

- Его сын Александр Кошерный служит на судне, которое 26 марта арестовали. Сейчас он находится в тюрьме, где он дважды переболел малярией и воспалением легких. Здесь 10 заключенных, из которых два украинца, их не кормят уже четыре дня. Был суд, на заседании которого представителей украинского посольства не было, на допросе нет переводчиков. На заседании суда их признали невиновными, но оставили под стражей, - объяснила проблему женщина.

Депутат от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин предложил обратиться от лица горсовета к премьеру, Президенту и министру иностранных дел с просьбой на международном уровне решить проблему и освободить николаевского моряка.

- Нужно чтобы они включились в проблему и вспомнили, что есть граждане Украины. Они молодцы 24 часа по телевизору выступать, а как нужно работать, так они отмораживаются, - заявил депутат.

В свою очередь Сенкевич сообщил, что от своего имени обратится за помощью к президенту Украины Петру Порошенко, к премьер-министру Владимиру Гройсману и к уполномоченному ВР по правам человека насчет срочного вмешательства в ситуацию.

Напомним, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне «застряли» 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Также журналистка «Преступности.НЕТ» Людмила Жерновская в своем блоге писала о жительнице Николаева, которая рассказала о том, как наказывают моряков за перевозку контрабанды.